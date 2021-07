Mit "Van Gogh Alive - The Experience" bekommen Zuschauerinnen und Zuschauer einen neuen Blick auf die Meisterwerke des berühmten Künstlers. Konzipiert von Grande Exhibitions und Last Bullet Productions mithilfe modernen Technologien.

Von Anastasia Klimovskaya

Die Arbeiten von Vincent van Gogh werden seit über hundert Jahren ausgestellt. Doch mit "Van Gogh Alive - The Expirience" bekommen die Zuschauer eine einzigartige Möglichkeit, mit einem neuen Blick auf die Meisterwerke eines der berühmtesten Künstler der Moderne zu schauen. Vom 27. Juli bis 1. November findet in Utopia eine multimediale Ausstellung seiner Werke statt, konzipiert von Grande Exhibitions und Last Bullet Productions . Van Goghs Gemälde werden mithilfe der modernen Projektionstechnologie in lebendige Bilder verwandelt und in einer Symphonie aus Licht, kräftigen Farben, Klängen und Düften präsentiert. Ein multisensorisches Erlebnis, das die Besucher in van Goghs Welt eintauchen lässt.

Van Gogh Alive - The Experience, Di., 27. Juli bis Mo., 1. Nov., , täglich von 10-21 Uhr, Utopia, Heßstr. 132, Tickets unter: www.vangogh-alive.de