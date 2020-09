Kolumne von Stefan Simon

Mut entscheidet. Manchmal aber auch die beste Ehefrau von allen. Ein Tippgeber wies neulich daraufhin, dass es beim Discounter eine Weißwurstpizza gebe, was doch wohl Anlass genug für eine knallharte Recherche der Lokalredaktion sei. Der Versuch, ein Exemplar zu diesem Zwecke zu erwerben und im heimischen Backofen zu erwärmen, musste aber abgebrochen werden. Die Wahrheit mag ein hohes Gut sein, doch die nach dem Ausruf "So etwas kommt mir nicht ins Haus!" angedrohte Scheidung wäre als Preis dafür zu hoch. Auch Kollegen hatten davor schon skeptisch auf die Idee eines Weißwurstpizzatests reagiert, einer von ihnen bot immerhin fürsorglich an: "Wenn du sie tatsächlich isst: Meine Frau ist Hausärztin. Du kannst jederzeit durchklingeln."

Vielleicht ist das ungerecht. Wer Google fragt, was man mit Weißwürsten alles machen kann, erhält zur Antwort: Bloß nicht nach zwölf Uhr essen (das Gerücht hält sich hartnäckig) - und außerdem Rezepte, die nicht nur aufgrund der schieren Zahl erstaunlich sind. Ein Gröstl käme da beispielsweise in Frage, ganz explizit gefertigt aus "bereits warm gemachten Würsten vom Vortag", so viel auch zu der Zwölf-Uhr-Frage; ein Weißwurst-Salat mit körnigem Frischkäse, Honig und Radieschen; eine Tortellini-Variation mit Blattspinat und Muskat; oder der Vorschlag, die Weißwurst nach dem Häuten zu panieren und in Kokosöl herauszubacken. Die Sammlung ließe sich noch eine ganze Weile fortsetzen, und wer das alles liest, dem kommt die Idee einer "Holzofenpizza mit Weißwurst" plötzlich gar nicht mehr so ungewöhnlich vor.

Aber selbst bei Dr. Oetker machen sie sich via Internet lustig über die Discounter-Kreation, und, hey, das sind die Leute, die Tiefkühlpizza mit Nudeln, Schokolade, Chips und Hot-Dog-Zutaten herstellen. Wahrscheinlich sind sie nur neidisch, und das lässt jetzt schon Schlimmes befürchten. Erst neulich berichtete die Deutsche Presseagentur über eine Dorfmetzgerei aus Unterfranken, die einen Wurstweltrekord hält. Ganze 200 verschiedene Würste werden da fabriziert, darunter eine Europa-Bratwurst (mit blauen Algen und Käse, aus dem gelbe Sterne gestochen werden) und eine grünliche Viagra-Bratwurst (mit Brennnessel, die, so der Metzger, das grüne Viagra sei). Vorläufiger Höhepunkt des Schaffens: eine Gummibärchen-Bratwurst, die hat der Laden aber schnell wieder aus dem Sortiment genommen. "Schmeckte eher nach Red Bull, das kam nicht so gut an", hieß es. Klingt fast so, als müsste dringend einmal jemand eine Pizza damit belegen.