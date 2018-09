19. September 2018, 20:06 Uhr Münchner Momente Im Namen der Röhre

Der Heckenstallertunnel heißt nun Heckenstallertunnel. Weil die Stadt ihn offiziell so genannt hat. Eigentlich gibt es nämlich keine Tunnelnamen

Kolumne Von Dominik Hutter

Da werden sich wohl einige Autofahrer umstellen müssen. Denn der Heckenstallertunnel erhält demnächst einen offiziellen Namen: Heckenstallertunnel. Der revolutionäre Akt soll am Donnerstag im Kommunalausschuss des Stadtrats besiegelt werden. Für die Mitarbeiter der Verwaltung ist das von Vorteil, können doch die bereits seit der Eröffnung im Jahr 2015 montierten Schilder mit der Aufschrift Heckenstallertunnel einfach übernommen werden. Das spart Geld und Personalressourcen. "Der Name hat sich bereits eingebürgert", schwärmt denn auch das Kommunalreferat über die künftige Bezeichnung für diesen Abschnitt des Mittleren Rings. Schon seit der Planungsphase des Bauwerks werde vom Heckenstallertunnel gesprochen.

Offenbar hat sich dies nur noch nicht zu Rettungskräften und Herstellern von Navigationsgeräten herumgesprochen. Die Branddirektion fordert eine eindeutige namentliche Unterscheidbarkeit zwischen dem tiefergelegten Teil des Mittleren Rings sowie dem Geh- und Radweg an der Oberfläche. Offiziell heißen derzeit beide Bereiche Heckenstallerstraße. Das verwirrt auch viele Navi-gelotste Besucher der (oberirdisch gelegenen) Häuser an der Heckenstallerstraße 109 bis 171 - die dramatischen Szenen an den senkrechten Wänden des dortigen Straßentrogs vermag man sich nicht vorzustellen. Zumal viele Autofahrer keine geeignete Kletterausrüstung an Bord haben und die tiefergelegte Fahrbahn keinerlei Parkmöglichkeiten aufweist. Die Lösung lautet nun: Alles unter Nullniveau heißt Heckenstallertunnel, alles darüber Heckenstallerstraße. Das erleichtert die Orientierung. Und weil dann der östliche Teil der heutigen Heckenstallerstraße mit dem westlichen nicht mehr verbunden ist (dazwischen gibt es keine oberirdischen Fahrbahnen mehr), wird er einfach der unmittelbar anschließenden Brudermühlstraße zugeschlagen.

Übrigens sind sämtliche Münchner Tunnelnamen inoffiziell, bisher existiert kein Verfahren zur behördlichen Benennung solcher Bauwerke. Es gibt also weder einen Petuel- noch einen Brudermühltunnel. Wer trotzdem durchfährt, tut dies auf eigene Gefahr.