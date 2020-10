Kann ein Loch ohne Hose? Was war zuerst da - das Schwarze Loch oder die Milchstraße? Und was hat das eigentlich mit Münchens Fahrradfahrern zu tun? Erstaunliche Erkenntnisse auch abseits physikalischer Gesetzmäßigkeiten

Kolumne Von Stefan Simon

Vor einigen Tagen stand an dieser Stelle eine kleine Gemeinheit über Radfahrer: dass die meisten, denen man auf Münchens Radwegen begegnet, von einem Nobelpreis weiter entfernt seien als die Milchstraße vom Schwarzen Loch in ihrer Mitte. Nicht, dass dies nun zu korrigieren wäre. Doch der Vergleich warf Fragen auf, die ein Leser mit skeptischem Unterton in die Feststellung fasste: "Da das Schwarze Loch der Milchstraße ein Teil der Milchstraße ist, kann die Milchstraße vom Schwarzen Loch in ihrer Mitte nicht entfernt sein." Eine beinahe philosophische Angelegenheit. Denn mit Löchern ist das so eine Sache.

Ist ein Loch in einer Hose nun ein Teil eben jener Hose? Oder ist die Hose, die das Loch umgibt, ein Teil von diesem? Schwierig. Man könnte auch sagen: Wo das Loch klafft, da ist die Hose nicht. Und umgekehrt ist überall dort, wo Hose ist, kein Loch. Existieren beide also unabhängig voneinander? Nun, nur zum Teil: Denn während die Hose ohne das Loch durchaus bestehen könnte, würde dies dem Loch allein aus sich heraus niemals gelingen. Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße macht die Sache auch nicht leichter. Ist etwas schon Teil des Ganzen, nur weil es brettlbreit in seiner Mitte sitzt? Der Münchner Neu-Nobelpreisträger Reinhard Genzel sagte einmal: Die massereichen Schwarzen Löcher, die es im Zentrum aller Scheibengalaxien zu geben scheint, "entstanden ungefähr um dieselbe Zeit wie ihre Wirtsgalaxien". Es sei allerdings noch "nicht klar, wie Schwarze Löcher von derart großer Masse gebildet werden". Den Rest versuchen wir hier sicherheitshalber lieber gar nicht erst wiederzugeben.

Frage an die Münchner Fahrradfahrer: Ist unser Schwarzes Loch nun also ein Teil der Milchstraße? Fakt ist: Es würde mit seiner unvorstellbaren Anziehungskraft sicher am liebsten die komplette Galaxie verschlingen, wenn dem nicht andere Kräfte entgegenwirkten. Ein möglicher Hinweis, dass es, laienhaft betrachtet, nicht (mehr) Teil der Milchstraße ist. Denn: In dem Moment, da dies gelänge, wäre ja die Milchstraße einfach fort. Und das Schwarze Loch? Es wäre immer noch ein Schwarzes Loch. Ein Loch ohne Milchstraße, ein Loch im Nichts, im Nirgendwo. Und doch: Es würde weiter existieren. Das muss ihm ein Loch in der Hose erst einmal nachmachen!