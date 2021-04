War das ein Witz? Oder ein Versprecher? Christen in ganz Deutschland hätten am Wochenende das Oktoberfest gefeiert, hieß es in den Tagesthemen. Und es wird noch alberner

Glosse von Stephan Handel

Werden wirklich alle immer alberner? Neulich hat tatsächlich einer gefragt, ob das Gegenteil von Kichererbse eigentlich Weintraube sei. Ein anderer tat kund, er werde zu nicht ganz fertig gekochten Nudeln künftig nicht mehr al dente sagen, sondern Zahnpasta.

Ingo Zamperoni moderiert die Tagesthemen und darf sich allein schon deshalb keine Witzeleien erlauben - es geht ja um Seriosität. Deshalb sei ihm zugestanden, dass es wirklich ein Versprecher war, der ihm am Sonntag in der Sendung widerfahren ist: Christen in ganz Deutschland, sagte Zamperoni, hätten das Oktoberfest gefeiert. Das ist natürlich ein Schmarrn, denn wie der Name schon sagt, findet das Oktoberfest im September statt; wenn überhaupt, muss man in diesen Zeiten wohl anfügen. Zamperoni hat sich auch sofort korrigiert und entschuldigt: Osterfest wollte er natürlich sagen. Weder korrigiert noch entschuldigt hat sich bislang die Uefa, auch wenn sie sich höchst albern verhält: Sie will bei der Fußball-Europameisterschaft auf Zuschauer in den Stadien nicht verzichten. Weil die Stadt München das aus Ansteckungsgründen für keine so tolle Idee hält, kann es sein, dass in der Allianz-Arena keine EM-Spiele ausgetragen werden.

Die albernen Münchner könnten der Uefa allerdings ein Schnippchen schlagen: Zuschauer zulassen, Spiele organisieren - und dann mit Fleiß nicht hingehen. Dann könnten sich die Funktionäre während des Gekickes gegenseitig Albernheiten erzählen, damit sie über den Verlust der Eintrittsgelder hinwegkommen. Zum Beispiel den: Ein hierorts bekannter mexikanischer Gastronom hat vor, die weltweit schärfste Guacamole zusammenzumixen, und zwar nur aus einem Grund - um sie als "Avocado diaboli" auf der Speisekarte anbieten zu können. Erstmals serviert werden soll sie zum Oktoberfest im April 2022.