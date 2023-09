Die Medientage München gelten als einer der größten Branchentreffs Medienschaffender in Deutschland und Europa. Tausende Teilnehmer aus dem In- und Ausland sowie das Who-is-who der deutschen Medienbrache kommen vom 25. bis 27. Oktober im House of Communication in München zusammen, um unter dem Motto "Intelligence" über Trends in den Medien zu diskutieren. SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer nimmt dabei an einer Podiumsveranstaltung über die "Herausforderungen für den Journalismus von morgen" teil.