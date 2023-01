An zwei Abenden erinnern die Münchner Kammerspiele an den Sturm aufs Kapitol in Washington.

Die Bilder wiederholen sich: Gerade erst haben radikale Anhänger des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro mehrere staatliche Institutionen angegriffen. Vor zwei Jahren geschah Ähnliches in den USA, als ein Mob das Kapitol stürmte. Dort sollten die Abgeordneten formell den Wahlsieg Joe Bidens zum Präsidenten bestätigen. Nach dem Angriff setzte der Kongress seine Sitzung noch am selben Abend fort. Die Münchner Kammerspiele erinnern an zwei Abenden (13. Januar und 5. Februar) an den 6. Januar 2021. In der Therese-Giehse-Halle werden die Reden in deutscher Übersetzung zu hören sein, mit denen sich die Mitglieder des Kongresses für die Demokratie einsetzten, während sie selbst noch unter Schock standen.

Der Sturm aufs Capitol. Reden zur Verteidigung der Demokratie, Fr., 13. Jan., und So., 5. Feb., je 20 Uhr, Therese-Giehse-Halle, Telefon 23 39 66 00