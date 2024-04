Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak)

Anfangs malte Moritz noch in seiner Wohnung, wo er in der Küche mit Säuren hantierte, mit Maske auf dem Gesicht und bei offenem Fenster - auch im Winter. Vom Lösungsmittel in der Ölfarbe bekam er Kopfschmerzen. Noch heute wird Moritz übel, wenn ihm der Geruch von Terpentin in die Nase steigt. Deshalb mietet er sich ein Atelier. "Höchste Zeit", wie er sagt. "In meiner Wohnung hätte ich mich sonst wohl krank gemalt."

Moritz arbeitet in altmeisterlicher Manier. Seine Techniken variieren, ebenso die Materialien. Stein-, Kupfer- und Wachsplatten dienen als Malgrund. Seine Farben mischt er selbst, rührt die Pigmente auf einer Platte an. In zahlreichen Studien experimentiert Moritz mit verschiedenen Grundierungen. "Die Arbeit für ein Gemälde beginnt schon lange, bevor ich den ersten Pinselstrich setze."

In seinem Atelier am Ostbahnhof verbringt Moritz viel Zeit mit dem Betrachten seiner Bilder. Er orientiert sich an den alten Meistern, trotzdem kopiert er nicht. Auch seine figürlichen Darstellungen malt er stets frei. "Es ist wichtig, dass alles durch meinen Filter geht. Ansonsten bin ich nur ein menschlicher Drucker. Die eigene Wahrnehmung würde man so komplett herausnehmen."

Die Motive für seine Figuren holt Moritz sich auf der Straße. Er spricht Leute an und fragt, ob sie ihm Modell stehen. In Fotografien hält er die Körper fest, sehr oft auch seinen eigenen. Mit dicken Pinselschwüngen versucht er die Dynamik einzufangen. Erst dann geht Moritz in Nuancen über: "Vom Groben ins Feine." So baut er mehrere Schichten auf.

Während seines Prozesses legt Moritz tiefere Schichten der Gemälde frei, um eine Abstraktion zu finden. "Erst kommt der Aufbau, dann die Zerstörung", sagt er. Noch braucht Moritz Figuren und Körper in seinen Bildern. "Aber die abstrakte Malerei ist, wo ich irgendwann hin möchte. Das ist die purste Form", sagt er. Und sein großes Ziel.