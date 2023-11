Am Südbahnhof:Tankcontainer reißt Oberleitung ab

Ein verrutschter Tankcontainer auf einem Güterzug war in der Nacht zum Samstag verantwortlich für einen Schaden an der Oberleitung am Südbahnhof nahe dem U-Bahnhof Poccistraße. Deshalb blieb ein aus Wien kommender Personenzug auf freier Strecke liegen; die Feuerwehr evakuierte ihn, 70 Fahrgäste mussten in Taxis umsteigen.