Es ist ein bekanntes Phänomen in vollen Zügen: Obwohl viele Reisende stehen müssen, legen Mitreisende Gepäckstücke auf ihre Nachbarsitze. So geschehen am Abend des Gründonnerstags in einem Regionalzug vom Münchner Hauptbahnhof nach Salzburg. Wie die Bundespolizei berichtet, saß ein 58-jähriger Mann aus Chieming in einem Vierer-Abteil, die drei Plätze um sich herum belegte er mit Gepäckstücken. Mehrere Mitreisende, die sich gerne gesetzt hätten, schickte er mit der Begründung weg, dass er am Fuß operiert worden sei und den Platz brauche, um das Bein auszustrecken. Ein 56-Jähriger aus Feldmoching wollte das nicht akzeptieren und nahm - laut Polizei "nach kurzer, heftiger Diskussion" - einen Koffer vom Sitzplatz und hob ihn in die Gepäckablage. Dies habe er ruhig und ohne Aggression getan, so gibt die Polizei Zeugen wieder. Dann nahm der 56-Jährige zusammen mit seiner Tochter Platz.