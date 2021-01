Von Bernd Kastner

Die Stadt München ist stolz - auf sich selbst und auf ihr "Rekordjahr". Das Planungsreferat vermeldet für 2020 einen Höchststand an neu gebauten Wohnungen: 8289 wurden fertiggestellt. Das sei eine Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und das trotz der Einschränkungen während der Corona-Krise. In den zurückliegenden gut drei Jahrzehnten seien noch nie so viele Wohnungen in einem Jahr neu gebaut worden. (Dass die Statistik für 2006 einen höheren Wert enthält, liege an damaligen Nachmeldungen, so das Referat.)

Allein, das vom Stadtrat vorgegeben Ziel von 8500 fertigen neuen Wohnungen in einem Jahr ist noch immer nicht erreicht. Vermutlich deshalb klingt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nicht euphorisch, sondern nur "vorsichtig optimistisch": Dass es trotz der Pandemie gelungen sei, die Wohnbauzahlen zu steigern sei "durchaus eine positive Nachricht", so der OB. "Trotzdem brauchen wir deutlich mehr, vor allem bezahlbare Wohnungen. Dafür werde ich mich auch weiterhin mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einsetzen."

Das Planungsreferat führt das Plus bei den Fertigstellungen auf höhere Genehmigungszahlen zurück: 81 Prozent der vergangenes Jahr neu gebauten Wohnungen seien in den Jahren seit 2017 von der Lokalbaukommission genehmigt worden. Und der Trend nach oben halte an: Auch im vergangenen Jahr seien mit gut 11 5000 Wohnungen gut fünf Prozent mehr genehmigt worden als im Vorjahr.

Vergleichsweise entspannend wirke sich auf den Immobilienmarkt das geringe Bevölkerungswachstum im vergangenen Jahr aus - im Vergleich zu den Jahren davor. Man habe 2020 lediglich ein Plus von 0,16 Prozent zu verzeichnen, was bedeutet: Es wohnen aktuell nur 2500 Menschen mehr in München als 2019. "Kaum mehr als eine kurze Verschnaufpause" bedeute das aber für den Wohnungsmarkt, relativiert die Stadt selbst. Deshalb wolle man weiter vor allem preisgünstige Wohnungen schaffen. Jede fünfte Wohnung, die 2020 genehmigt wurde, werde in Wohnheimen für Auszubildende, Studierende oder Senioren entstehen.