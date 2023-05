Wenn man inmitten von Münchens Wohnungswahnsinn das Glück hat, an eine Mitbewohnerin wie Lina Bahri zu kommen, kann man schnell zum Stammgast in ihrem improvisierten Massagestudio werden.

Wohnen in München ist hart und kann doch - mit den richtigen Mitbewohnern - so schön sein. Sie können einem den Tag versüßen, sie können einem wortwörtlich Last von den Schultern nehmen. Fünf Personen, mit denen jeder zusammenwohnen möchte.

Von SZ-Autoren

In München zu wohnen ist nicht einfach. Zunächst sucht man Ewigkeiten nach einer Wohnung oder eine Wohngemeinschaft. Wenn man was gefunden hat, zahlt man Unsummen für ein paar Quadratmeter. Und selbst, wenn die Bedingungen alles andere als optimal sind, bleibt man in seiner Bude, weil man sich nicht schon wieder auf die Suche machen will. Aber es gibt auch die schönen Seiten: Menschen, die selbst das Wohnen in München zum Traum machen. Fünf Beispiele.