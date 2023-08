Wespen hatten sich in den Rollladenkasten eingenistet. Doch statt Experten zu Hilfe zu rufen, nahm ein Hausbewohner die Sache selbst in die Hand.

Was sollte man tun, wenn Wespen in den Kasten des Rollladens einziehen? Wer vernünftig ist, ruft in so einem Fall Fachleute zu Hilfe, damit diese die artgeschützten Tiere umsiedeln. Was man hingegen nicht tun sollte: Seinen persönlichen Beitrag zum Insektensterben leisten. Und schon gar nicht mit Feuer im eigenen Haus.

Ein Bewohner eines Reihenhauses in der Paosostraße wollte die Sache selbst regeln - die Hilfe von Experten, in seinem Fall dann der Feuerwehr, benötigte er letztlich trotzdem: Erst besprühte er das Nest mit Schaumfestiger, dann zündete er diesen an. Wegen des dichten Rauches hatte er bald andere Sorgen als die Wespen.

Er wählte den Notruf und löschte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Flammen weitgehend. Wie hoch der Schaden am Rollladenkasten ist, konnte die Feuerwehr nicht beziffern - verließ das Haus aber nicht ohne "intensive Aufklärung", wie sie mitteilte.