Aktuell blockieren in München wieder zahlreiche Baustellen den Straßenverkehr. Nachts kommt es an verschiedenen Orten der Stadt sogar zu kompletten Sperrungen.

Weil das Baureferat im Kreuzungsbereich des Franz-Josef-Strauß-Rings die Fahrbahn saniert, kommt es noch bis Samstag, 21. Oktober, jeweils von 21 bis 5 Uhr, zu Vollsperrungen. Folgende Strecken am Altstadtring sind zu diesen Zeiten nicht befahrbar: die Von-der-Tann-Straße in Fahrtrichtung Osten ab der Kreuzung Ludwigstraße, der Franz-Josef-Strauß-Ring von Süden kommend in Fahrtrichtung Westen sowie die Prinzregentenstraße von Osten kommend in Fahrtrichtung Süden. Umleitungen sind ausgeschildert, der Altstadtringtunnel ist weiterhin geöffnet und steht als Ausweichstrecke zur Verfügung.

Gleich drei Baustellen gibt es auf dem Mittleren Ring: Im Biedersteiner Tunnel sind diese Woche Wartungsarbeiten fällig. Dazu wird der Tunnel von Mittwoch, 18. Oktober, 22 Uhr, bis Donnerstag, 19. Oktober, 5 Uhr, komplett gesperrt.

Auch im Trappentreutunnel stehen Wartungsarbeiten an. Von Montag, 16. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, sind die beiden Röhren jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über das Straßennetz abgeleitet.

Auch im Brudermühltunnel stehen Instandhaltungsarbeiten an. Von Dienstag, 17. Oktober, bis Donnerstag, 19. Oktober sind die Röhren jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt.

In der Berg-am-Laim-Straße saniert das Baureferat die Fahrbahn zwischen Friedenstraße und Leuchtenbergring. Bis Freitag, 27. Oktober, wird dazu eine von zwei Fahrspuren gesperrt. Am Wochenende müssen sich Autofahrer dann auf massive Behinderungen gefasst machen. Denn von Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 5 Uhr, werden die Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Fahrverkehr wird über das Straßennetz abgeleitet. Radler und Fußgänger immerhin können die Baustelle zu jeder Zeit passieren.

Wer sich online über alle für den Straßenverkehr relevanten Baustellen informieren will, findet auf der städtischen Homepage muenchenunterwegs.de/baustellenkarte eine Karte, auf der auch die Dauer der jeweiligen Maßnahme vermerkt ist. Wichtig für Autofahrer, die ihr Fahrzeug am Straßenrand geparkt haben: Auch vorübergehende Halteverbote, sei es wegen Umzügen oder Baustellen, sind auf der Karte aufgelistet. Eine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernehme man aber nicht, teilt das Mobilitätsreferat mit.