München-Untersendling:Vier Jungen wüten in Kirche

SZ Plus Landgericht München : Er bemerkte noch, dass der Wagen viel zu schnell war

In der Silvesternacht auf 2022 will Sadik Alici einem Verletzten helfen, doch dann wird der Taxifahrer von einem Polizeiauto erfasst, das mit fast 100 km/h durch München fährt. Was ist passiert? Und: Wer trägt die Schuld?