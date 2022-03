Victoria lebt seit vier Jahren in München. Sie ist froh, hier zu sein, sagt sie, in einem Land, in dem jeder seine Meinung sagen kann.

Von Sabrina Ahm

Die Solidarität in München ist sichtbar. Eine Friedensdemonstration reiht sich an die nächste. Mit ihren ukrainischen Freunden stand auch Victoria Prosetskaya, 22, inmitten einer Menschenmenge. Die Russin lebt seit vier Jahren in München, an der Demonstration nahm sie wegen ihrer ukrainischen Freunde teil. "Ich bin dort hingegangen, weil ich hier meine Meinung frei äußern darf", sagt Victoria. Für sie sei die Demonstration sehr emotional gewesen, in erster Linie wegen ihrer Freunde, aber die Geschehnisse in Russland und der Ukraine haben auch auf ihr Leben einen großen Einfluss. Die Studentin versucht, positiv zu bleiben. "Ich bin froh, dass ich hier bin", sagt Victoria.