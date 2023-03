Die Mitglieder einer Bande von Uhrenräubern sind in München zu Haftstrafen von bis zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Alle drei Angeklagten wurden wegen versuchten schweren Raubes und zwei der Angeklagten zudem wegen schweren Raubes schuldig gesprochen, teilte das Landgericht München I mit. Die Männer sollen in der Innenstadt gezielt Menschen mit teuren Armbanduhren überfallen haben, alle drei Angeklagten waren zuvor in Italien im Zusammenhang mit ähnlichen Taten verurteilt worden.

Ihr Vorgehen in München war nach Auffassung des Gerichts immer gleich: Einer der Angeklagten soll auf dem Gehweg oder der Straße plötzlich an das jeweilige Opfer herangetreten sein und ihm die Armbanduhr entrissen haben. Danach sei der Täter auf einem in der Nähe wartenden Motorrad geflohen und habe die Uhren an ein weiteres Bandenmitglied in einem Auto übergeben.