In der Schwanthalerhöhe ist es am Donnerstagmittag zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter gekommen. Dabei wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt.

Die Tram hatte den Transporter auf der Landsberger Straße auf der Fahrerseite erfasst und das Fahrzeug etwa 30 Meter weiter geschoben. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr musste ihn durch die Beifahrertür aus seinem Wagen befreien. Der schwer verletzte Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. In der Tram wurde eine Person leicht verletzt, auch sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.