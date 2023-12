Rund 300 000 Menschen haben in den vergangenen gut zwei Wochen das Tollwood Winterfestival auf der Theresienwiese besucht. Trotz des extremen Schneefalls, weswegen das Festival am 2. Dezember sogar schließen musste, knüpfe man damit an die Besucherzahlen der vergangenen Jahre an, berichtet der Veranstalter am Sonntag.