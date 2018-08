2. August 2018, 19:51 Uhr München Stromausfall in der Altstadt

In mehreren Straßenzügen zwischen Hackenviertel und Promenadeplatz in der Münchner Altstadt ist am Donnerstagabend für knapp anderthalb Stunden der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke München (SWM) waren insgesamt bis zu 400 Privathaushalte, Geschäfte und Büros betroffen. Einige Lokale, darunter der Augustiner Klosterwirt an der Hotterstraße, stellten den Betrieb ein und baten die Gäste zu gehen. Zapfanlagen und Kassen funktionierten nicht, die Lüftung in den Küchen versagte, Toilettenabflüsse standen still. Schäden oder gar Verletzte gab es laut Polizei nicht.