Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in München den Finger einer Frau aus einem Stabmixer befreit. Die 36-Jährige habe das Gerät am Dienstagabend reinigen wollen, dabei den Mixer aus Versehen angemacht und ihren Zeigefinger darin eingeklemmt, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.