Die St.-Patrick's-Day-Parade zieht am Sonntag durch München.

Reichlich feucht, aber unverdrossen fröhlich feierten die Iren an der Isar am Sonntag den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day mit der Parade von der Münchner Freiheit bis zum Odeonsplatz. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause reihten sich diesmal 1300 Teilnehmer in 63 Gruppen ein. Wohl wegen des schlechten Wetters verfolgten den grünen Umzug diesmal nur etwa 10 000 Menschen. Zuletzt, im Jahr 2019, waren es 50 000 Münchner gewesen.

Mehr Glück mit dem Wetter hatten die Veranstalter des zweitägigen Festivals am Samstag. Bei Sonnenschein rückten über den Tag verteilt Tausende Gäste zwischen Musikbühne und Streetfood-Wagen auf dem Odeonsplatz zusammen. Am Abend war das Englisch-deutsche Hochamt zu Ehren von St. Patrick in der Ludwigskirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Danach feierte die Community unterm Dach des Amerikahaus mit Livemusik weiter - ganz im Trockenen.