Wegen sexuellem Missbrauch einer 13-Jährigen gegen Bezahlung und Geschenke hat das Landgericht München I am Mittwoch einen Mann zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige das Mädchen im Dezember 2022 und Januar 2023 in 17 Fällen missbraucht hat. Außerdem hat er demnach kinderpornografische Inhalte besessen. Dem Urteil lag eine Verständigung zwischen den Parteien zugrunde; es ist noch nicht rechtskräftig.