Um Verkehrsberuhigung, die umstrittene Sicherheitswacht und das ehemalige Dönerhaus geht es unter anderem bei der Bürgerversammlung für die Schwanthalerhöhe mit Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) am Montag, 25. April, 19 Uhr. Wer sich die Anliegen der Bewohner anhören, Themen einbringen und darüber abstimmen will, kommt in die Sporthalle des Adolf-Weber-Gymnasiums an der Kapschstraße 4 in Neuhausen. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. Von 18 Uhr an stehen Stadtverwaltung, Münchner Verkehrsgesellschaft, Polizei und die Bezirksausschuss-Vorsitzende Sibylle Stöhr (Grüne) für Anliegen zur Verfügung.