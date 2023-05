Zwei verletzte Sanitäterinnen, ein verletzter Polizist - das war das Ergebnis einer Hilfsaktion für einen betrunkenen 18-Jährigen am Donnerstagabend. Die Sanitäterinnen waren kurz vor 19 Uhr in die Königinstraße gerufen worden, weil der junge Mann in einem Linienbus schlief beziehungsweise bewusstlos war. Sie brachten ihn zur Behandlung in ihr Fahrzeug.

Als er dort zu sich kam, fing er an, die beiden Frauen zu beleidigen und mit Armen und Beinen um sich zu schlagen. Eine der beiden zog sich dabei einen Rippenbruch zu. Erst die Polizei konnte den Mann bändigen, allerdings wehrte er sich auch gegen sie und verletzte einen Beamten leicht. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.