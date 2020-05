In der Betriebszentrale München steuert ein Fahrdienstleiter den Betrieb auf den Bahngleisen München-Pasing und Tutzing - dort ging am Freitag nichts mehr.

Wegen einer Stellwerkstörung im Münchner Westen kommt es im S-Bahn-Verkehr zu größeren Problemen, die S-Bahnen der Linie S 4 fahren gar nicht mehr, andere stark eingeschränkt. Derzeit kann der Bahnhof von Pasing von Südwesten aus nicht angefahren werden, wie die Bahn am Mittag meldete, also nicht von den Linien S 4, S 6 und S 8. Die Störung betrifft auch die Regionalzüge auf diesen Strecken.

Die Züge der Linie S 4 fallen laut Bahn alle aus. Die Züge der Linie S 6 fahren von Osten her nur bis zur Haltestelle Westkreut, die Züge der Flughafen-S-Bahn S 8 nur bis Pasing. Auf ihrem westlichen Streckenabschnitt - also zwischen Tutzing und Westkreuz (S 6) beziehungsweise zwischen Herrsching und Pasing (S 8) - fahren sie nicht mehr. Alle anderen S-Bahn-Linien sind von der Störung laut Bahn nicht betroffen - wohl aber die Regionalzüge von München nach Tutzing und Geltendorf, also die Strecken in Richtung Weilheim und Garmisch-Partenkirchen sowie in Richtung Augsburg. Hier müsse man mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Ursache ist laut Bahn eine "technische Störung an einem Stellwerk bei München-Pasing". Wie lange diese andauern wird, dazu gab die Bahn noch keine Prognose ab. Sie empfahl, zwischen Westkreuz und Pasing den Bus 57 zu nutzen.