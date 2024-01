Der Bahnsteig in Daglfing ist am Montagmorgen menschenleer, aus den Lautsprechern schallt die Ansage: "Informationen zu S8 in Richtung München-Flughafen: Wegen Bauarbeiten ist die Strecke zwischen Daglfing und Johanneskirchen bis zum 22. Januar gesperrt." Ersatzbusse seien im Einsatz. Es scheint fast, als diente die Ansage weniger den Fahrgästen als dem Ansporn der Bauarbeiter, die hier gerade die Oberleitung erneuern. In einer Woche müssen 15 Kilometer Kupferdraht fertig verlegt sein.