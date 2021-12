Mit Tempo 180 hat ein 43 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Miesbach am Donnerstag einen Streifenwagen der Polizei aus München verfolgt. Die Beamten waren bei einem Einsatz auf der A8 in Richtung Rosenheim mit Blaulicht unterwegs, als sie im Rückspiegel einen SUV der Marke Jaguar bemerkten, der ihnen hinterherjagte - und zwar auch im Bereich von Geschwindigkeitsbeschränkungen und in der Rettungsgasse. Als die Polizisten Kollegen zur Verstärkung riefen, konnte der Wagen bei Raubling (Landkreis Rosenheim) gestoppt werden. Wie sich herausstellte, unternahm der 43-Jährige gerade eine Probefahrt und wollte dem Polizeiwagen "den Rücken freihalten". Aufgrund seines gesamten Verhaltens wurde bei dem Fahrer ein Drogenschnelltest gemacht, der prompt anschlug. Bei der Suche nach seinem Führerschein förderten die Beamten zudem gleich zwei hervor, was auch nicht sein durfte. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. Der Jaguar wurde vom Autohaus abgeholt.