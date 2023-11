Endlich rührt sich etwas in der Sendlinger Straße: Dort, wo einst Abercrombie & Fitch seine Mode unter großem öffentlichem Hallo an junge Menschen verkaufte, hält nun der US-Möbelhändler RH Einzug. Seine beiden Buchstaben hat das Unternehmen bereits über dem Eingang montieren lassen, sie stehen für "Restoration Hardware". Noch in diesem Jahr soll der Wohnungsausstatter in der Münchner Hofstatt einen Flagship-Store eröffnen, berichtet die Immobilien Zeitung unter Bezug auf den Hamburger Investor Quantum. In der vergangenen Woche eröffnete RH bereits in Düsseldorf auf der Königsallee ein Geschäft für Möbel, Leuchten und Textilien. Es ist die erste Niederlassung in Deutschland.