Die Polizei hat am Dienstag die Wohnung eines Serien-Sexualstraftäters in München durchsucht. Der 68-Jährige habe bereits mehrere Sexualstraftaten gegenüber Minderjährigen begangen und sei deswegen auch verurteilt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch. Nun soll er erneut ähnliche Straftaten begangen haben.

Unter anderem ermitteln die Behörden gegen ihn wegen exhibitionistischer Handlungen im Beisein einer damals 14-Jährigen. Die Tat soll sich im Juni in einer S-Bahn der Linie 4 in München ereignet haben und war nach Polizeiangaben von dem Mädchen mit dem Handy gefilmt worden.

Am gleichen Tag soll es zu einer weiteren exhibitionistischen Handlung des Beschuldigten gekommen sein, bei der eine Minderjährige anwesend war. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien Beweismittel sichergestellt worden. Der Mann blieb vorerst auf freiem Fuß.