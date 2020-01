Der 44-Jährige drang am Freitagabend in die Wohnung seiner ehemaligen Ehefrau ein und verletzte deren neuen Gefährten schwer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor.

Versuchten Mord wirft die Staatsanwaltschaft einem 44-jährigen, in München wohnhaften Russen vor, weil er am Freitagabend in die Ramersdorfer Wohnung seiner ehemaligen Ehefrau eindrang und auf deren neuen Gefährten mehrfach mit einem Messer einstach. Das Opfer, ein 48-jähriger Este, erlitt mehrere Stiche in den Oberkörper und ist nach Angaben der Polizei nach intensivmedizinischer Behandlung außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich die Eifersuchtstat am Freitag gegen 22.50 Uhr in der Triester Straße. Als die ehemalige Ehefrau, 38 Jahre alt und ebenfalls Russin, ihren früheren Ehemann der Wohnung verwies, holte der ein Messer aus der Küche, stach auf den 48-Jährigen ein und flüchtete. Spezialeinsatzkräfte konnten ihn am Samstagmorgen um 4.40 Uhr festnehmen. Über eine Anklage wegen versuchten Mordes aus niederen Beweggründen entscheidet noch eine Haftrichterin.