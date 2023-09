Drei Hitlergruß-Vorfälle haben in den vergangenen Tagen die Münchner Polizei beschäftigt. Zwei davon ereigneten sich auf dem Oktoberfest. Am Freitagabend reckte ein 29 Jahre alter polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Wirtsbudenstraße den rechten Arm in eindeutiger Absicht in die Höhe. Der alkoholisierte Mann (1,4 Promille) wurde vorläufig festgenommen und durfte die Haftanstalt des Polizeipräsidiums erst verlassen, nachdem er rund 2000 Euro an Sicherheitsleistung hinterlegt hatte.