Vor dem Münchner Amtsgericht wird gegen einen Polizisten verhandelt, der auf einem Roller vor einer Durchsuchung geflohen sein soll - und das mit THC im Blut. Das Verfahren gewährt Einblicke, wie es in dem Revier in der Altstadt mitunter zuging.

Von Susi Wimmer

Eigentlich stand die Polizei an jenem Februarmorgen 2020 wegen etwas ganz anderem vor der Haustür von Polizist Moritz K.: Seine Wohnung und sein Zimmer auf dem Revier in der Altstadtwache sollten durchsucht werden, er stand in Verdacht, in einen der größten Polizeiskandale Deutschlands verwickelt zu sein, es ging um einen Dealer und jede Menge Drogen. Aber deshalb wurde K. dieser Tage - noch - nicht vor das Amtsgericht geladen. Er soll an jenem Tag der Durchsuchungen vor den Augen der Ermittler mit seinem Roller davongebraust sein, von der Wohnung aufs Revier, und zwar unter dem "Genuss berauschender Mittel". Ein Vorwurf, den Richter Andreas Szymanowski am Ende jedoch als "nicht nachweisbar" einstufte.