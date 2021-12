Zu einer folgenschweren Auseinandersetzung ist es am Sonntag an einer Bushaltestelle am Laimer Platz gekommen. Nach einer Streiterei wurde eine Frau von einer Kontrahentin gegen einen einfahrenden Linienbus geschubst - und mit ihr ihr Kinderwagen, in dem ihr 15 Monate alter Sohn saß. Auch das Handy der Frau ging zu Bruch.

Die Betroffene, eine Kopftuch tragende Muslima, geht auf einer Internetseite von einer islamfeindlichen Attacke aus. Das Ehepaar, das sie angegriffen habe, sei dafür im Viertel bekannt. Die Frau habe später versucht, ihr das Kopftuch herunterzureißen. Die Polizei dagegen hat derzeit keinen Hinweise auf einen rassistischen Hintergrund der Tat. Die Ermittlungen führt das für Körperverletzungsdelikte ohne politisch rechte Motivation zuständige Kommissariat 25.