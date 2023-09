Kunden alarmierten am Samstagabend die Polizei. Der Anblick des Jugendlichen dürfte manchen an den rassistisch motivierten Anschlag 2016 im OEZ erinnert haben.

Dieser Anblick dürfte manchen an den rassistisch motivierten Anschlag von 2016 erinnert haben: Am Samstag gegen 19.55 Uhr alarmierten Kunden des Olympia-Einkaufszentrums (OEZ) die Polizei, weil ein Mann in Tarnkleidung und einem Holster mit einer schwarzen Schusswaffe im OEZ gesehen wurde.

Die Beamten rückten mit mehreren Streifen an und trafen auf einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München, auf den die Personenbeschreibung passte. Er hatte eine sogenannte Softair-Waffe bei sich, die wie eine echte Waffe aussieht, sowie ein Einhandmesser, das in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden darf. Der Jugendliche wurde wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz angezeigt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen an einen Sorgeberechtigten übergeben. Die Softair-Waffe wurde sichergestellt. Was ihn motivierte, ist bislang unklar. Das für Waffenrecht zuständige Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.