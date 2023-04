Der Tatverdächtige leidet offenbar an einer paranoiden Schizophrenie. Die Staatsanwaltschaft fordert, ihn in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik unterzubringen.

Der Angriff kam angeblich wie aus dem Nichts. Es war der 19. Juli des vergangenen Jahres gegen 0.30 Uhr. David P. befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Obersendling. Plötzlich soll er sie völlig unvermittelt angegriffen und auf den Balkon geschubst haben. Dort soll der 29-jährige Altenpflegehelfer seine Frau laut Münchner Staatsanwaltschaft unter anderem mit der Faust, einem Balkonstuhl sowie einem Blumenkübel geschlagen haben. Anschließend soll er sie mit einem Erdspieß ins Gesicht und in die Arme gestochen haben. Das Opfer überlebte, wurde allerdings erheblich verletzt. So plötzlich, wie der 29-Jährige seine Frau angegriffen haben soll, soll er auch wieder von ihr abgelassen haben.

An diesem Donnerstag sahen sich beide wieder - vor dem Landgericht München I. David P. muss sich dort für die Tat wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Strafrechtliche Konsequenzen wird die mutmaßliche Attacke für ihn jedoch keine haben. Denn nach Einschätzung von Ärzten leidet und litt der Altenpflegehelfer zum Zeitpunkt des Übergriffs auf seine Frau, mit der er zwölf Jahre lang eine harmonische Beziehung geführt haben soll, an einer paranoiden Schizophrenie.

Aus diesem Grund hat die Staatsanwaltschaft bei Gericht auch keine Anklage erhoben, sondern eine Antragsschrift eingereicht, in der sie die zeitlich unbefristete Unterbringung des 29-jährigen Tatverdächtigen in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik fordert. Denn in unbehandeltem Zustand seien von David P. "weitere vergleichbare, also erheblich rechtswidrige Taten zu erwarten", so die Befürchtung. Das Urteil soll voraussichtlich am 19. Mai verkündet werden.