Im Raum München ist die Polizei-Notrufnummer 110 am Dienstagnachmittag zeitweise nicht erreichbar gewesen. Eine technische Störung führte dazu, dass der Notruf im Bereich des Polizeipräsidiums München nicht funktioniere, teilten die Beamten mit.

Kurz vor 16 Uhr war der Notruf dann laut Polizei wieder erreichbar. Was der Grund für den Ausfall war, werde noch ermittelt, so ein Sprecher am Nachmittag.