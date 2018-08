9. August 2018, 18:55 Uhr München New York

Was das Leben als Tourist erleichtern soll, ist in New York recht kompliziert geworden: Für die Ostküsten-Metropole in den USA gibt es so viele City-Pässe, dass es schon schwierig ist, deren Zahl zu bestimmen. Mindestens sieben solcher Systeme buhlen um die Gunst der Reisenden, dazu kommen noch Karten, die Vorteile beim Shoppen oder in Restaurants versprechen. Mehrere Vergleichsportale im Internet befassen sich ausschließlich mit New-York-Pässen. Die Preise der Sammeltickets schwanken je nach Saison wie die Kurse an der Wall Street, und den perfekten Pass gibt es offenbar eh nicht: Manche bieten flexible Laufzeiten, andere eine frei wählbare Zahl an Attraktionen, wieder andere locken mit Masse: 80 Mal freier Eintritt! Sicher ist: Irgendein Highlight fehlt bei jedem Anbieter, weil es exklusiv bei einem anderen ist.