Nach Abschluss der Bauarbeiten in der östlichen Bayerstraße zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz (Stachus) hat die MVG am Montag den Betrieb der Tram wieder aufgenommen. Die Linie 20, die vom Stachus nach Moosach fährt, verkehrt an der Haltestelle Hauptbahnhof künftig über ein neues, drittes Gleis. Fast alle Tramlinien fahren nun wieder regulär, teilt die MVG mit. Nur die Tram 17 fährt wegen der Sanierung der Ludwigsbrücke weiterhin auf dem verkürzten Linienweg Amalienburgstraße bis Sendlinger Tor. Zwischen Max-Weber-Platz und St. Emmeram verkehrt die Linie 37. Die Linie 16 fährt die Haltestellen zwischen Sendlinger Tor und Isartor an. Die Haltestellen Deutsches Museum, Am Gasteig und Wiener Platz können nicht bedient werden. Auch die Nachttram N17 verkehrt weiterhin auf einer abweichenden Route und fährt ab Isartor über das Maxmonument zum Max-Weber-Platz.