Die Polizei hat am Dienstagvormittag in der Riesenfeldstraße einen 33 Jahre alten Exhibitionisten festgenommen, nachdem Passanten mitgeteilt hatten, dass der Mann auf offener Straße sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der einschlägig bekannte Mann war nur mit einer Unterhose bekleidet gewesen. Wie er in diesem Aufzug von seinem Wohnort im Münchner Osten bis nach Milbertshofen gelangt ist, wird derzeit noch ermittelt.