Ein lauer Sommerabend, ein paar Cocktails und mexikanisches Essen im Sausalitos an der Sonnenstraße: Ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg hat sich dort am Samstag mit Bekannten einen schönen Abend machen wollen. Doch gegen 22.30 Uhr kam laut Polizei plötzlich ein 53-jähriger Mann auf ihn zu und stach mit einem Küchenmesser auf ihn ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut, so die Polizei.

Andere Gäste hatten sofort auf den Angriff reagiert, nahmen dem Täter das Messer ab und riefen die Polizei. Die Ermittler gehen mit "großer Sicherheit" davon aus, dass der 53-Jährige aus Eifersucht zugestochen hat - denn das Opfer sei jetzt wohl mit dessen Ex-Freundin zusammen.

Nach der Tat verletzte sich der Angreifer selbst mit dem Messer. Dabei fügte er sich so schwere Wunden zu, dass er am Sonntag im Krankenhaus starb.

Anmerkung der Redaktion: Die Berichterstattung über Suizide gestalten wir bewusst zurückhaltend. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.