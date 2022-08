Carina Shoshtary zeigt mit der Ausstellung "Fashion for bank robbers" im Maximiliansforum verschiedene Herangehensweisen an das Thema "Maske."

Masken sind in den vergangenen zwei Jahren alltäglich geworden. Für manche auch ein alltägliches Übel. Nicht so für die Schmuckkünstlerin und Maskenmacherin Carina Shoshtary: Seit 2017 befasst sie sich mit dem Thema Maske, 2018 initiierte sie die Instagram-Seite "Fashion for bank robbers", die eine Plattform für Kreative wurde. Nun hat sie eine Ausstellung im Maximiliansforum kuratiert, für die sie skurrile bis avantgardistische Masken von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern ausgesucht hat, darunter Luise Zücker, Masakatsu Shimoda oder Aloma Lafontana. Mystische Wesen samt Avatar-ähnlichen Bemalungen und ungewöhnliche Materialien - dergleichen wird in Form von Bildern und Videos für die Besucherinnen und Besucher aufbereitet. Nicht nur die Masken sollen hier einen Remake erleben, sondern auch die Beziehung zwischen Kunst, Mode und Design.

Fashion for Bank robbers, Maximiliansforum, Maximilianstr. 38, bis 16. Okt.