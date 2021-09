Mann will ungestört rauchen - Stammstrecke gesperrt

Ein Raucher hat eine kurzzeitige Sperrung der Stammstrecke der Münchner S-Bahn ausgelöst. Der 27-Jährige sei zum Rauchen über eine Absperrung an einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs gegangen, meldet die Bundespolizei. Ein S-Bahn-Fahrer habe die Zigarette im abgesperrten Bereich des Tiefgeschosses glimmen sehen und Alarm geschlagen. Danach wurde die Stammstrecke kurzzeitig gesperrt. Der Sicherheitsdienst der Bahn holte den Raucher aus dem Gefahrenbereich. Den Beamten habe der Mann erklärt, er habe ungestört im Dunkeln rauchen wollen. Gegen den mit 0,81 Promille Alkoholisierten aus Neuburg an der Donau ermittelt die Bundespolizei nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.