Er muss erst einmal einen "Zeitslot" finden für ein Gespräch: Lukas Greber studiert an der FOM und ist "Head of Growth" beim Start-up Klimahelden. Und hat eine Hilfsorganisation für die Rettung von Menschen aus der Ukraine auf die Beine gestellt.

Von Clara Löffler

Einen Termin mit Lukas Greber zu vereinbaren, ist gar nicht so einfach. Wer sich mit ihm zu einem Gespräch treffen will, bekommt zunächst einen Link zu einem Online-Buchungssystem geschickt. Der nächste freie Slot? In vierzehn Tagen. Greber ist offenbar ein vielbeschäftigter Mann. Und das in einem Alter, in dem es vielen Menschen schon schwer fällt, den jährlichen Zahnarzttermin wahrzunehmen oder die nächste Hausarbeit rechtzeitig abzugeben.