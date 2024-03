"Tagsüber sangen die Zikaden, nachts leuchteten am ganzen Sonnenhang die Glühwürmchen" - Italien in den späten Neunzigerjahren, ein abgelegenes Steinhaus inmitten eines alten Weinbergs. Darin wohnt Alex Capus und schreibt an seinem ersten Roman. Außerdem begibt er sich häufig in eine verrauchte Dorfbar, die Stunden dort sind sein einziger Kontakt zur Außenwelt. Diese Lebenssituation bildet die Grundlage für eine autobiografische Geschichte, die von der Schönheit des Alltags, Geheimnissen der Entspannung und vom Loslassen handelt.