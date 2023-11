Die Feuerwehr hat in einem Mehrfamilienhaus in Laim eine 84-jährige Frau tot in ihrem verbrannten Bett gefunden. Die Einsatzkräfte waren am Mittwochabend wegen Brandgeruches im Treppenhaus des Hauses in der Camerloherstraße alarmiert worden. "Trotz intensiver Erkundung war die Ursache zunächst nicht feststellbar", berichtete die Feuerwehr am Donnerstag.