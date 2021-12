Es ist derzeit eher typisch, dass der Blick auf das politische Geschehen eingeschränkt ist. Corona dominiert, alle anderen Themen werden an den Rand gedrängt. Da ist es ein Glück, dass beispielsweise die Theater den Fokus gerne auf etwas anderes richten. Die Münchner Kammerspiele setzen nun unter dem Titel "Sisterhood Damaskus" einen Schwerpunkt an diesem Wochenende auf syrisches Theater und wollen damit einen langfristigen Austausch beginnen. Die Dramaturgin Rania Mleihi hat das Programm gestaltet. Aus Syrien kämen Stimmen, die man hierzulande nicht kenne, sagt sie. "Die leben seit zehn Jahren in der Dunkelheit." Sie hält es für notwendig, den Dialog endlich zu öffnen.

Den Beginn übernehmen zwei in der Therese-Giehse-Halle gezeigte Produktionen des "Collective Ma'louba". Die Gruppe, die sich in Residenz am Theater an der Ruhr befindet, zeigt Stücke von Mudar Alhaggi. Zur Eröffnung ist "The Return of Danton" zu sehen, eine Reflexion darüber, was Revolution bedeutet. Dazu arbeitet das Stück auf zwei Ebenen: Ein Ensemble setzt sich mit "Dantons Tod" auseinander. Mehr und mehr überlagert die Wirklichkeit die Proben, Mechanismen des Dramas spiegeln sich in der Realität und umgekehrt. Am zweiten Abend folgt dann die Produktion "Reine Formsache", in der es um zwei syrische Schauspieler geht, die seit einiger Zeit in Europa leben.

Der zweite Teil des Wochenendes nimmt die Künstler in den Blick, die in Syrien leben und arbeiten. Mleihi hat drei der, wie sie sagt, ersten und wenigen freien Gruppen ausgesucht. Sie zeigen zum einen eine Produktion via Stream, zum anderen führt die Dramaturgin Künstler-Gespräche. "Theater", sagt Mleihi, "ist eine brotlose Kunst, heißt es. In Syrien ist sie noch brotloser."

Sisterhood Damaskus, 3. bis 5. Dezember, Münchner Kammerspiele, Telefon: 089/23 39 66 00