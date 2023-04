Von Clara Löffler

An den Moment, als sie zum ersten Mal ein Gefängnis betrat, erinnert sich Juliane Haerendel noch genau. Vor allem aber an das Gefühl, das sie verspürte, als sie es wieder verließ: Erleichterung. Als wäre ihr die Luft abgeschnitten worden und erst jetzt könnte sie wieder richtig atmen. "Ich war froh, dass nicht jede Tür vor und hinter mir zugesperrt wurde", erzählt die 23-Jährige. Denn Juliane war nicht gekommen, um zu bleiben, sie stattete der Justizvollzugsanstalt Herford nur einen Besuch ab. Für ein Fotoprojekt hat sie ihre Eindrücke mit der Kamera festgehalten. Das Ergebnis wird vom 4. Mai an eine Woche lang in der Zwischennutzung Köşk an der Schwanthalerhöhe zu sehen sein.