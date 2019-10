Der Mann hatte am Dienstagabend versucht die 14-jährige Münchnerin in der Innenstadt zu erpressen und ihr Geld zu stehlen. Ihm gelang die Flucht.

Eine 14-Jährige ist am Dienstag Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung geworden. Die Schülerin war kurz vor 18 Uhr mit einer Freundin in der Innenstadt unterwegs, als ein offenbar alkoholisierter Mann sie mit den Worten "Überfall, Geld her!" ansprach. Zunächst nahm die Teenagerin die Situation nicht ernst und versuchte, an dem Mann vorbeizugehen. Dieser aber packte sie am Hals und drückte sie gegen ein geparktes Auto. Als die Freundin um Hilfe rief, ergriff der Angreifer ohne Beute die Flucht. Ein Rikscha-Fahrer nahm die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden am Sendlinger-Tor-Platz aber aus den Augen. Auch der Polizei gelang es nicht, den Täter zu stellen.