Insgesamt 16 Menschen hat die Polizei in München gestoppt, die unerlaubt eingereist seien. Sie seien am Samstag an Bahnhöfen aufgegriffen worden, teilte die Polizei mit. Am Hauptbahnhof verwiesen die Beamten fünf Menschen, die sich unerlaubt in Deutschland aufgehalten hätten, an eine Erstaufnahmeeinrichtung. Dabei handelte es sich um eine 26-jährige Nigerianerin und drei türkische Staatsangehörige zwischen 15 und 28 Jahren mit einem einjährigen Kind. Sie waren über Rosenheim eingereist.